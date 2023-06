Futsal e accordo con Nike: il ventennale dell'Adriatica Campomarino

CAMPOMARINO. La storica scuola calcio di Campomarino ha chiuso la stagione con la vittoria della Coppa Disciplina Allievi.

Una stagione intensa, che ha visto la scuola calcio Adriatica Campomarino partecipare a tutte le attività di settore giovanile e che si è conclusa con la vittoria della Coppa Disciplina nella categoria Allievi U17 (si tratta dell'ottava Coppa Disciplina conquistata negli ultimi anni, oltre ai diversi campionati vinti in particolare a livello provinciale).

"Un risultato a cui teniamo molto - spiegano dall'Adriatica - che testimonia quanto i valori della lealtà e del fair play siano importanti per tutti noi".

La stagione sportiva dell'Adriatica Campomarino è stata caratterizzata da molti successi: "Abbiamo incrementato gli iscritti ed è in corso un ampliamento dello staff tecnico, nell'ambito del percorso intrapreso con l'area di Sviluppo Figc che ci ha consentito di ottenere il riconoscimento di Club Giovanile di 2° Livello".

Non solo, quest'anno l'Adriatica Campomarino ha rilanciato il progetto del calcio femminile: "dopo la vittoria del campionato di Serie C dello scorso anno, l'indisponibilità delle strutture comunali non ci ha consentito di iscrivere la nostra squadra, ma abbiamo ottenuto importanti soddisfazioni con le ragazze Under13 e Under12 che hanno partecipato al campionato nazionale e alla Danone Nation's Cup".

Particolare importanza è stata riservata al calcio a 5, gli Under 13 hanno partecipato al torneo nazionale Futsal Élite, mentre per la prossima stagione sono state già composte le squadre Allievi e Giovanissimi di Futsal.

Una realtà importante quella dell'Adriatica Campomarino, sia dal punto di vista sportivo che sociale. Si tratta del settore giovanile più longevo della storia di Campomarino che quest'anno celebra i 20 anni di attività.

Tutto è pronto per ripartire con la nuova stagione sportiva: è stato raggiunto un accordo con la Nike che permetterà a tutti i bambini e ragazzi di vestire il kit Nike brandizzato con i colori dell'Adriatica Campomarino.

Galleria fotografica