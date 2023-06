Nasce il nuovo Inter club "I M Termoli - Gente di mare"

TERMOLI. Grazie all’impegno profuso da un nuovo gruppo di ragazzi termolesi tifosi nerazzurri, siamo lieti di annunciare ufficialmente la nascita del nuovo Inter Club "I M Termoli - Gente di mare".

Mossi dalla passione comune per questi splendidi colori, il nostro intento è quello di unire più cuori nerazzurri possibili per dimostrare che il Molise, “l’isola che non c’è”, esiste ed è interista.

Il direttivo del nuovo club è così composto:

Gennaro Lo Conte (presidente),

Guido Campopiano (vice presidente),

Samuele Montanaro (tesoriere),

Domenico Socci,

Gaudenzio Montanaro,

Alessandro Mascia,

Michele Cappella,

«È Ufficialmente aperta la campagna tesseramenti: tessera socio senior € 30,00; Tessera socio junior (fino a 14 anni) € 20,00. I vantaggi per i soci sono tantissimi.

Per qualsiasi info è possibile contattare i seguenti numeri: Gennaro 345.2486294, Alberto 348.8226381, 340.9544693. Vi aspettiamo numerosi per cominciare a vivere tutti insieme la nostra passione per questi colori. Forza Inter».