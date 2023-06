Aria di serie A per Emanuele Mastragostino

MONTENERO DI BISACCIA. Compirà 15 anni il prossimo 2 dicembre, ma corre sui campi di calcio da quando non ne aveva nemmeno 4. Emanuele Mastragostino insegue il suo sogno e ha toccato direttamente questo mondo, quello di Serie A, attraverso la Salernitana, che l’ha sottoposto a provino. Emanuele Mastragostino è un promettente esterno classe 2008, abita coi genitori Giampiero e Maila a Montenero di Bisaccia, dividendosi tra lo studio – frequenta l’istituto industriale a Vasto – e gli allenamenti, nei Giovanissimi della Virtus Vasto, guidati da Antonio De Cillis, dove si è messo in luce nell’annata sportiva da poco conclusa. Un salto di qualità indubbio per Emanuele Mastragostino (debuttò in una scuola calcio di Montenero, oggi non più attiva), che non è passato inosservato, affatto, fino alla chiamata della formazione campana. In bocca al lupo Emanuele.