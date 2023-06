Bomber di razza della stagione d'oro del Termoli calcio, il ricordo di Salvatore Miele

TERMOLI. Di ieri la triste notizia della scomparsa di Salvatore Miele, avvenuta a soli 56 anni.

Dal vicino Abruzzo, dove l’ex calciatore termolese si era distinto, nell’Ortona soprattutto, lo hanno ricordato in modo particolare, ma certamente a piangerlo sono i tifosi termolesi, oltre a familiari e amici.

Salvatore ci ha colti impreparati per questa sua dipartita, era da tempo che non avevamo il piacere d’incontrarlo, ogni volta era davvero piacevole salutarci e scambiare qualche battuta con lui, del resto con tutti loro i fratelli Miele, lui, Lino ed Enzo era bello incontrarli.

Non è affatto retorica affermare come fosse proprio una bella persona, la sua era una famiglia di sportivi legata a doppia mandata con il calcio giocato prima e quello vocato ai più giovani dopo. Salvatore è stato un bomber di razza ricordato da tutti i suoi compagni di squadra.

Appena comparsa la notizia della sua morte è stato un susseguirsi di messaggi, uno tra i tanti ci ha colpiti scritto da Tommaso di Biccari che lo ha voluto salutare in questo modo: “Tutte le volte che mi hanno chiesto chi sono stati per me i centravanti più forti della storia, ho sempre risposto Van Basten e Salvatore Miele. È stato un onore per me poterti servire qualche assist... Ciao Sasà, ciao amico mio. Fai buon viaggio e riposa in pace”.

Il Termoli Calcio, dove Salvatore insieme a Pacchiarotti, Rinaldi, Tondodonati, Brandimarte, Troilo, Perricone, Di Lena, Menna, militò negli anni d’oro, anche quella degli anni 87-88, non ha voluto far mancare il messaggio di cordoglio alla famiglia.

«Attaccante di razza, è ricordato da tutta la tifoseria come un calciatore tutto cuore e grinta e come una persona buona d’animo che resterà per sempre negli annali della Termoli calcistica».

A Ortona lo ricordano con affetto: «A Ortona è stato uno dei protagonisti della stagione 1994-1995, quando vincemmo il campionato di Promozione - ricorda Tommaso Di Nardo - l'allenatore era Reati e fu una stagione entusiasmante. Aveva vestito la maglia gialloverde anche nel campionato precedente, sotto la guida di Calisti. In campo era una sicurezza, un vero attaccante d'altri tempi, veloce e concreto. Il ricordo e il grande affetto che ho e avrò per lui si legano proprio a quei giorni. Una stagione sportiva che accese i cuori di un'intera città. Salvatore Miele è stato uno sportivo vero e un uomo di saldi principi. Ai suoi familiari, che lo hanno perso troppo presto, il mio pensiero affettuoso di vicinanza e gratitudine. Lo porterò sempre nel cuore».

Anche il mondo degli arbitri nella persona del fondatore della seziona Aia di Termoli, il presidente onorario Carlo Scarati, a nome suo e di tutta la sezione termolese esprime il suo cordoglio per la prematura scomparsa di Salvatore: «Se n’è andata una gran brava persona (oltre ad essere un nostro aficionados), si dice sempre dei morti, ecco per Salvatore, lo si poteva dire anche da vivo... riposa in pace ed insegna come si fa gol anche in Paradiso!»

Salvatore queste testimonianze dicono solo la verità sulla persona squisita quale eri, marchio di tutta la famiglia Miele che abbiamo avuto la fortuna di conoscere ed apprezzare. Hai divertito e fatto gioire in molti, insegnando sport e disciplina in campo a ragazzini.

Buon viaggio verso gli angeli amico mio, e di tantissimi altri che ti hanno apprezzato e voluto bene. La nostra redazione è vicina alla tua famiglia ed esprime sincere condoglianze.

Galleria fotografica