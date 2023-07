Fondi per la missione centrafricana di suor Elvira, tifosi in campo nella "Partita del cuore"

TERMOLI. Tutti in campo per la 9° edizione della “partita del cuore”, competizione che si è svolta nel pomeriggio odierno, presso il campo sportivo “Santi Pietro e Paolo” di Termoli, grazie all’organizzazione di Francesco De Filippis con il supporto del Comune di Termoli. L’intero incasso è stato devoluto a Suor Elvira Tutolo, per contribuire alla sua missione nella Repubblica Centroafricana, aiutando la stessa ad offrire beni di prima necessità ai suoi ragazzi. Sono stati raccolti 750 euro, consegnati con un assegno simbolico a Rosaria Tutolo, sorella di Suor Elvira, che quest’anno non ha potuto presenziare personalmente perché impegnata nella sua missione in Africa.

La competizione ha visto partecipare lo Juventus Club “Termoli Bianconera”, il Milan Club Termoli “Carmine D’Angelo”, l’Inter Club Termoli, il Napoli Club Termoli, e gli ultras della Curva Marco Guida; nonostante l’obiettivo primario fosse quello della beneficenza, tutti hanno dato ogni goccia del proprio sudore per raggiungere la vittoria finale. Prima del fischio iniziale è stato osservato un minuto di silenzio in ricordo di Salvatore Miele appena scomparso.

La manifestazione non è solo un’occasione per contribuire al lavoro oltremare svolto dalla suora termolese, ma anche una splendida opportunità per grandi e piccini di stare insieme e per condividere una passione che va oltre i colori e che, attraverso il tifo, accomuna tutti: il calcio. Il torneo si è svolto all’insegna della sportività, ma lo spettacolo e l’intrattenimento calcistico non è di certo mancato: grandi azioni, gol, parate miracolose, ed anche scivolate e contrasti duri, sempre accompagnati da una stretta di mano ed un sorriso.

La partecipazione è stata consistente nonostante le condizioni meteo fossero incerte. Il torneo è stato vinto dall’Inter Club che se lo è aggiudicato all’ultima partita contro gli “acerrimi rivali” dello Juventus Club, dando vita ad un combattuto “Derby d’Italia”. La classifica finale ha visto quindi trionfare l’Inter Club con 9 punti, seguito dallo Juventus Club e Milan Club con 8, il Napoli Club con 5, e la curva Marco Guida con 0 punti.

Dopo la premiazione e un piccolo rifresco, Francesco De Filippis ha dato appuntamento al prossimo anno per il decennale della manifestazione.

Galleria fotografica