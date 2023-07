Lavori in corso in casa giallorossa, tra riconferme e nuovi arrivi

TERMOLI. Nonostante in tutta la serie D siano fermi i tesseramenti per il calcio mercato, un problema tecnico che si sbloccherà intorno al 15 Luglio, questo inghippo non ferma il Termoli calcio 1920. In casa giallorossa non si riposa affatto, si sta lavorando per dare a Mister Martino, riconfermatissimo in panchina, una squadra che non debba più farci vivere quei patemi d’animo che ci ha fatto vivere nell’ultima stagione. Parliamo dei tanti pareggi (19 un record nazionale, che alla fine ci hanno fatti arrivare ai rischiosi play out con la Vastese in casa loro e, per fortuna è andata bene e siamo ancora in serie D.

La dirigenza è al lavoro per la nuova squadra. Intanto si parte con la riconferma di Mister Martino e i giocatori dello zoccolo duro, come Pietro Sicignano, difensore dalle qualità essenziali per quel ruolo, Aldo Caiazza, il difensore ucraino Hutsol Maryan, Raul Lombardo portiere classse 1994, e il centrocampista, decisivo nella gara di Vasto con il passaggio gol del 2 a 1 finale, Federico Mattias Scoppa.

Capitolo nuovi arrivi: ufficializzato l’attaccante argentino Kilian Hernandez, classe 2000, che è passato dai monti della nostra regione con il Vastogirardi al mare di Termoli. Non ancora ufficializzato ma possiamo darlo per certo, e appena saranno sbloccati i tesseramenti si avrà l’ufficialità, l’estroso e prolifico genietto del calcio molisano Vittorio Esposito.

Altri giocatori stanno per accasarsi in riva all’Adriatico, perché è davvero intenzione della dirigenza giallorossa disputare una stagione tranquilla e assicurarsi la salvezza parecchie giornate prima della fine del campionato. Intanto la preparazione in vista della nuova stagione 2023/24, salvo imprevisti, dovrebbe prendere il via il prossimo 25 luglio. Ricordiamo che mister Martino deve scontare ancora tre giornate di squalifica e la squadra, invece, giocherà la prima partita ufficiale a porte chiuse per quanto successo a Vasto a maggio.

Galleria fotografica