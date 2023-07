«Non piangere perché è finita, sorridi perché è successo», l'addio al Bari di Mirko Antenucci

TERMOLI. È uno dei calciatori professionisti più famosi del Molise. Mirko Antenucci all'anagrafe risulta termolese, ma è di Roccavivara. Nel pomeriggio di oggi ha reso noto sul proprio profilo Instagram di chiudere l'esperienza a Bari, dove ha sfiorato la promozione in serie A, svanita a pochi istanti dalla fine della finale playoff col Cagliari. C'è chi pensa che andrà a chiudere la carriera a Ferrara, con la Spal, staremo a vedere.

«Dopo 4 anni è arrivato il momento di lasciare Bari.

Qui ho trovato dei tifosi meravigliosi, amici, compagni di squadra e una città bellissima. Come in ogni ciclo e come in ogni cosa della vita purtroppo c’è un inizio e una fine. Pensavo di finire la carriera qui a Bari, ma la vita ci sorprende sempre. Sono stati giorni difficili per me, avevo una scelta da dover prendere, una scelta professionale, ma soprattutto una scelta di vita.

Sono stato molto combattuto, diviso a metà…una parte del mio cuore mi diceva di rimanere, l’altra di andare. Alla fine ho deciso di lasciare Bari, ma non è stato semplice e di certo non è stata una scelta fatta per soldi. Chi mi conosce lo sa, ho bisogno di sentirmi al centro di un progetto, protagonista, un valore aggiunto per il mio club, anche a 39 anni e sempre nel rispetto di scelte e ruoli. Credo che il calcio non abbia età e soprattutto credo fermamente nell’insindacabile giudizio del campo.

Ringrazierò per sempre la società sportiva Calcio Bari per avermi accolto 4 anni fa; abbiamo condiviso tante gioie, ma anche dolori.

Davvero pensavo che quel rigore a Cagliari, al 94’, avrebbe potuto aprirci le porte della Serie A, ma il calcio è così, alle volte ti lascia profonde ferite. Sono orgoglioso di aver indossato la maglia biancorossa numero 7. Lascio con un campionato vinto, 2 finali play off e con 65 gol, secondo miglior marcatore della storia di questo glorioso Club. Vado via con la consapevolezza di aver dato tutto me stesso, dentro e fuori dal campo. Grazie per tutti i messaggi che mi avete inviato in questi giorni, mi hanno fatto commuovere.

Ringrazio tutte le persone che hanno lavorato insieme a me e che rimarranno per sempre nel mio cuore.

Grazie di nuovo alla città di Bari per averci adottato, a me e alla mia famiglia. Resteremo per sempre legati a questa terra... la mia terza bimba Alice è nata qui. Vi vogliamo bene davvero! Non piangere perché è finita, sorridi perché è successo»..