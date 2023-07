Il calcio locale sprinta verso il futuro con la sinergia tra Difesa Grande e Termoli 2016

TERMOLI. Presentato ufficialmente questa mattina, alle 11, in sala consiliare, il progetto calcistico ed educativo che ha tutti i numeri per diventare il primo riferimento dei giovani che vogliono praticare il loro sport preferito e non solo.

Il gruppo sportivo Difesa Grande-Porticone presieduto dal 1987 dallo storico presidente Nunzio Cucoro e da qualche tempo dall’avvocato Bernardo Mucci, da 40 anni opera nel settore giovanile e scolastico, con una scuola calcio in grado di coprire tutte le categorie previste dai “Primi calci” fino agli “Allievi”; dall’altro l'Asd Termoli 2016, del presidente Emmanuel Di Biase, che in questi anni ha saputo portare avanti con tenacia un progetto, basato sulla valorizzazione dei giovani calciatori locali, riuscendo ad ottenere la promozione nel campionato di Eccellenza per la stagione 2023-2024. Un progetto quello del tesseramento locale che in realtà è stato promosso dall’ex calciatore professionista Francesco Caruso, insieme a Lino Iamele, presidente della Cooperativa Sirio che si sono messi a disposizione della società in questi anni di attività dell'Asd Termoli 2016.

La fusione di queste due società autentiche realtà positive della nostra città nasce dalla volontà comune di riuscire a portare avanti un progetto sempre più ambizioso che sia in grado di valorizzare al 100% i giovani che si avviano al calcio. Il connubio calcistico locale rappresenta una grande opportunità di crescita sociale e culturale per tutta la comunità.

Grazie alla sinergia tra i membri dello staff, consente di dare vita ad un’esperienza formativa ed un progetto didattico sportivo, in grado di dare ai ragazzi atleti tesserati, il miglior supporto tecnico possibile nella preparazione di un corretto sviluppo psico-fisico.