Parte la stagione giallorossa, raduno coi nuovi arrivati e primi allenamenti al Cannarsa

TERMOLI. Partita ufficialmente dallo stadio “Gino Cannarsa” la stagione calcistica 2023-24 del Termoli Calcio 1920.

I giallorossi si sono radunati, prima di tenere l’allenamento, agli ordini del mister Alessio Martino confermato in panchina dopo la conquista della salvezza all’Aragona contro la Vastese, nello scorso campionato.

A salutare i giallorossi anche il patron Flaviano Montaquila che, ha voluto dare a tutti il benvenuto in città e l’in bocca al lupo per l’imminente stagione calcistica. Il ritiro, per scelta del presidente, si terrà interamente in città per far sentire tutti subito a casa e per coinvolgere al meglio i termolesi. Ad accogliere i giallorossi non è mancato neanche l’urlo ed il sostegno dei tifosi della Curva Marco Guida che fin dal primo minuto hanno voluto far sentire il proprio affetto alla squadra. Tutti insieme, pronti a sostenere il Termoli 1920 ancora una volta.

Con il presidente Montaquila e mister Martino erano presenti anche il preparatore atletico Alessandro Spignoglio, l’allenatore dei portieri Derio Gualano, il direttore generale Pino Nuozzi, il direttore sportivo Giovanni Guadagnuolo e il nuovo responsabile dall’area tecnica Dario Di Giacomo. Nel frattempo continua una campagna acquisti molto attiva da parte della società. Gli obiettivi di quest’anno saranno sicuramente più ambiziosi e più tranquilli. Spicca la ciliegina Vittorio Esposito ma al raduno sono stati annunciati altri interessanti profili giovani con un curriculum alle spalle importanti.

Un Fcd Calcio Termoli 1920 di caratura sempre più internazionale con l'ingaggio di Diego Monteiro. Il calciatore Lussemburghese, classe 2004, ha già esperienza nel calcio italiano avendo militato con la Primavera 2 con Monza e Cittadella collezionando circa 30 presenze; inoltre il giovanissimo centrocampista è nazionale Under 21 del Lussemburgo la cui convocazione non tarda mai ad arrivare. La Società Giallorossa dimostra ancora una volta la sua presenza nel calciomercato estivo di Serie D con un altro colpaccio di oltre frontiera che conferma l'evoluzione continua del progetto Termoli.

L'Fcd Calcio Termoli 1920 completa il reparto difensivo con l'ingaggio di Asier Izquierdo. Il Terzino spagnolo, classe 2005, è in Italia già da diversi anni nonostante la giovanissima età, maturando esperienze nel settore giovanile della Fiorentina, salvo poi passare in quello dell'Empoli dove ha trascorso le ultime tre stagioni ove è stato utilizzato con soluzione di continuità dai toscani, fregiandosi anche della partecipazione al prestigioso Torneo di Viareggio. Il calciatore approda sull'Adriatico con una grande voglia di dimostrare le sue innate qualità sportive per continuare a costruire con grandi ambizioni il progetto Termoli.

Emilio Garzia sarà un nuovo calciatore giallorosso per la prossima stagione 2023/2024. Il terzino destro classe 2004, nonostante la giovane età, possiede personalità da calciatore esperto di categoria, anche grazie al ricco curriculum che può vantare. Infatti, già due stagioni orsono ha sperimentato la Serie D in diverse partite con il Gladiator di Santa Maria Capua Vetere; nella scorsa stagione, alla Sancataldese, è stato un pilastro inamovibile della formazione siciliana.

Il Termoli continua senza sosta il suo mercato con grandi speranze e aspettative.

Sebas Bentos, attaccante classe 99 con cittadinanza Uruguaiana e spagnola, proviene dal Vastogirardi dove ha dimostrato tutta la sua duttilità giocando in tutti i ruoli d'attacco. Prodotto del settore giovanile del Las Palmas (Liga spagnola) dove ha giocato nella squadra filiale. Attaccante centrale che esprime le sue doti al meglio in area di rigore, arrivando anche sul podio della classifica cannonieri dell'eccellenza pugliese al suo arrivo in Italia con ben 17 reti. Benvenuto Bentos.

La società spinge sull’acceleratore e ingaggia Lorenzo Grossi, centrocampista romano, classe ’98, già nazionale italiana Under 18, proviene dal settore giovanile della AS Roma con il quale ha vinto campionato e coppa Italia under 17 e Primavera e disputando la Youth League con la squadra capitolina, inoltre, può vantare anche circa 50 presenza in Lega Pro. Il calciatore, oltre a possedere una struttura fisica invidiabile, è dotato di un’ottima tecnica “destro/sinistro” e tiro da fuori notevole; l’atleta si unirà ai compagni per la preparazione precampionato sotto la guida di Mister Martino che cercherà di trarre il meglio dai suoi giovani talenti. Il progetto Termoli cresce ogni giorno di più.

Altro colpo di mercato della Società Giallorossa: Adexe Rodriguez sarà un calciatore termolese nel campionato di Serie D 2023/2024. Il giovanissimo atleta spagnolo, classe 2005, è stato a lungo conteso tra le squadre primavera della Liga, ma alla fine è stato persuaso dal progetto del Patron Montaquila ad intraprendere la strada italiana con la casacca del Termoli. Il difensore è un prodotto della cantera del Tenerife, con cui ha vinto il campionato giovanile con personalità da titolare inamovibile ed è pronto per il salto nei campionati superiori, mettendo a disposizione della squadra sia la sua fisicità (190 cm di altezza), sia la sua notevole bravura.

Federico Cappelli è un nuovo calciatore giallorosso per la prossima stagione. Il ragazzo, classe ’98 prodotto delle giovanili dell’Avellino, va a completare gli over presenti nel reparto arretrato; in passato ha già militato nella Serie D girone G e, in ultimo, proviene da un campionato di eccellenza Molise con l’Isernia in cui è riuscito a mettersi in evidenza spesso per le sue capacità difensive; Federico è il prototipo del difensore moderno, con una grande struttura fisica unita alla rapidità di intervento.

Novità importante in casa Termoli, dunque, che ogni giorno vede aumentare le pedine sulla scacchiera giallorossa e, con esse, anche la speranza in un campionato rivelazione per gli adriatici. In questo ci speriamo tutti. Buona stagione Termoli calcio 1920.

Galleria fotografica