Partitella in famiglia al Cannarsa e il patron giallorosso alza l'asticella: salvezza senza soffrire

Verso la Serie D: l'intervista al patron del Termoli calcio Flaviano Montaquila

TERMOLI. Sempre più intensificati gli allenamenti del Termoli Calcio 1920 agli ordini di mister Alessio Martino allo stadio Cannarsa.

Si suda e anche parecchio, questo pomeriggio sgambatura mista con tutti gli effettivi in campo davanti anche al presidente Flaviano Montaquila.

I giocatori in campo stanno già sfoggiando una buona forma, nella partitella si sono visti anche Vittorio Esposito e il nuovo attaccante arrivato in ordine di tempo, Domenico Vitiello (classe ’96).

Centravanti di razza, Vitiello ha disputato l’ultima stagione calcistica in Serie D con la maglia del Tolentino dove ha realizzato nove gol scendendo in campo 28 volte.

In precedenza, per l’attaccante nativo di Torre del Greco altri 11 campionati di Serie D con ben 162 presenze e 34 gol realizzati. Prima del Tolentino, tra le altre, ha indossato le casacche di Cassino, Sanremese, Borgosesia, Viareggio e Poggibonsi. Il suo score mette però in vetrina anche 20 presenze in Serie C con Carrarese e Arezzo.





Domenico Vitiello ha già preso confidenza con l’ambiente giallorosso e da venerdì scorso è a disposizione del mister Alessio Martino con il quale, unitamente ai suoi nuovi compagni di squadra, ha tenuto il primo allenamento sul rettangolo verde dello stadio Gino Cannarsa, questo pomeriggio ha fatto parte anche della partitella in famiglia. Ma una cosa abbiamo visto da quando è iniziata la preparazione lo scorso 24 luglio, quest’anno il reparto avanzato è di prim’ordina con Esposito, Vitiello, Hernandez, qualche gol e vittorie in più dovremmo vederle da parte giallorossa. Ma anche il centrocampo e reparto arretrato è stato cesellato a dovere, in porta oltre alla sicurezza Lombardi, ci sono alternative giovani nemmeno ventenni niente male.

Ci hanno anche segnalato un ragazzo ghanese, Anasi, poco più che 16 enne che davvero potrebbe stupire per le sue doti.

Come dice il presidente nell’intervista allegata, quest’anno occorrerebbe far salire un po’ più in alto l’asticella, con una salvezza guadagnata in anticipo senza sofferenze e chissà qualche soddisfazione in più da prendere visti i crediti che i giallorossi vantano dalla scorsa stagione.

Sono in programma nei giorni 5, 9 e 12 agosto amichevoli di lusso con Nardò, Andria e Cerignola.

Galleria fotografica