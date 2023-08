Amarcord dei campi di serie A e nuovi incarichi: a tu per tu con Alessandro Petrella

Mondo arbitrale in primo piano: l'intervista ad Alessandro Petrella

TERMOLI. Abbiamo rispolverato una nostra vecchia rubrica estiva, “Intervista sotto l’ombrellone”. Non eravamo proprio sotto l’ombrellone ma seduti e rilassati e abbiamo incontrato Alessandro Petrella, ex assistente arbitro in massima serie nazionale dal 2006 al 2016.

Alessandro ha collezionato 139 presenze in serie A facendo da assistente ai più importanti arbitri della Can A e B, ha operato in tutti gli stadi italiani collezionando poi anche oltre 30 presenze in campo internazionale.

Ha conosciuto fiori di campioni italiani e stranieri da Ibrahimovic, Tevez, Pippo Inzaghi, Balotelli e poi lui ha fatto l’assistente quando ancora una sua decisione giusta o sbagliata che sia, era comunque presa.

Infatti al suo tempo non c’era il Var che potesse correggere un eventuale errore. Si dovevano prendere decisioni al momento. Ma Alessandro, primo orgoglio termolese a calcare i campi della massima serie italiana, è stato l’apripista a coloro che sono sopraggiunti oggi, come Luca Massimi ormai arbitro affermato nel campionato sia di A che di B e probabilmente anche prossimo in odore internazionale e anche di altri che stanno seguendo la sua strada.

Con Alessandro abbiamo parlato del suo nuovo incarico federale come responsabile insieme ad altri in tutta Italia delle designazioni arbitrali nel campionato di serie D. Ma abbiamo rispolverato ricordi di serie A, della famiglia a supporto di una carriera che spesso e volentieri ti tiene lontani dalla stessa.

Abbiamo anche cercato di farlo sbilanciare se è simpatizzante di una qualsivoglia squadra di calcio, lui molto elegantemente ha glissato anche se oggi ha appeso al fatidico chiodo la bandierina. Ascoltiamolo.