Finisce 1-2 la sgambatura di lusso tra Nardò e Termoli

TERMOLI. Finisce 1-2 la sgambatura di lusso tra Nardò e Termoli. Buona prova per i giallorossi di mister Alessio Martino che ottengono una vittoria convincente contro il Nardò a San Giovanni Rotondo. Pugliesi in vantaggio al 5’ con una conclusione ad incrociare di Danna che supera Lombardo.

Il Termoli però torna subito in partita ed al 30’ perviene già al pareggio con Izquerdo che dal limite supera Provitolo.

Il gol partita per i giallorossi arriva al 35’. Indecisione di Provitolo che recupera il pallone di mani fuori area. L’arbitro fischia subito la punizione per il Termoli che Esposito trasforma magicamente in gol.

Nella ripresa quasi ed esclusivamente solo Termoli ad iniziare dai primi secondi con la traversa colpita da Hernandez fino ad arrivare al recupero quando Maiorino sfiora il terzo gol per la squadra di patron Montaquila.

Buonissima la prima del Termoli Calcio 1920 a dimostrazione della bontà della rosa che patron Montaquila ha messo a disposizione di mister Martino. Vittorio Esposito una ciliegina sulla torta, ma anche Vitello, Hernandez, Izquerdo difensore con il vizio del gol. La sensazione pur restando ben saldi con i piedi a terra è che quest'anno a differenza della stagione passata maggiori saranno le soddisfazioni.