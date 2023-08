Apd Real San Martino e Acp Perugia Football Academy: la sinergia

SAN MARTINO IN PENSILIS. Una bella ed entusiasmante iniziativa che coinvolge Apd Real San Martino e Acp Perugia Football Academy. Uno scambio fra i rappresentanti che ha sancito l'inizio di una nuova collaborazione.

La società ha visitato la casa biancorossa e incontrato il vicepresidente Mauro Lucarini, in foto con il presidente Michele Santoro, il dirigente del settore giovanile Francesco Tondi, il responsabile del settore giovanile Teo Cocchianella e il responsabile affiliazione Costantino Di Pierantonio.

E si parte per una grande avventura insieme, nel nome del bel calcio! Sinergia e voglia di stare insieme, in modo sano e con la passione per lo sport che fa crescere più forti. I campioni del futuro sanno quanto sia importante saper stare insieme

