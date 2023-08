Allo stadio Cannarsa amichevole di rango: Termoli 1920-Cerignola

TERMOLI. Dopo le trasferte vittoriose di Andria e Nardò, terzo impegno prestagionale con un team pugliese, stavolta in casa, allo stadio Cannarsa: alle 17.30 ci sarà l'incontro Termoli calcio 1920-Audace Cerignola. Biglietto d'ingresso a 5 euro, ma under 14 gratis.

Dopo le due vittorie nelle precedenti amichevoli in trasferta a San Giovanni Rotondo contro il Nardò e Andria contro la Fidelis, oggi pomeriggio la nuova squadra giallorossa che affronterà la stagione 2023/2024 si confronterà davanti ai propri tifosi che l'hanno pure seguito nelle due amichevoli dei giorni scorsi, contro una formazione di categoria superiore l'Audace Cerignola.

Un test probante che sicuramente potrà dire qualcosa di più consistenza della squadra, che comunque già sta dando segnali incoraggianti verso la nuova stagione, che come ricordiamo vivrà del derby del 27 agosto contro il Campobasso l'esordio ufficiale in Coppa Italia.

L'undici di mister Martino mostra già condizione fisica e tecnica, i tanti nuovi giocatori stanno dando risposte ottime. Il trainer pur non facile ad entusiasmarsi, è contento di come stanno andando avanti le cose in questa parte importante della stagione, rimane pur sempre calcio d'agosto ma come si dice, chi ben comincia...