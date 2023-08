Termoli 1920 sconfitto di misura al Cannarsa dal Cerignola, ma buone sensazioni

TERMOLI. Due trasferte vittoriose e una sconfitta casalinga, seppur di misura.

Questo il bilancio in casa giallorossa dopo il trittico di amichevoli precampionato.

Un bel Termoli ha perso di misura allo stadio Cannarsa; in campo oggi pomeriggio, dalle 17.30, contro un Audace Cerignola che ha fatto i playoff in Lega Pro e quest'anno punta in alto.

Nel primo tempo andati in svantaggio al 10', i giallorossi reagiscono, prima si vedono annullare un gol poi con ottime trame di gioco si creano delle ottiem opportunità, fino al pareggio meritato, al 30' con Hernandez.

Il Termoli sfiora addirittura il vantaggio, dopo che gli ospiti centrano la traversa, nei minuti di recupero Vitiello, un vero bomber si libera al tiro in area e da posizione impossibile fa partire un tiro violento che solo un miracolo del portiere pugliese riesce a sventare.

Ripresa a ritmo più blando, i carichi di lavoro si sentono poi girandola di cambi e il Cerignola dopo una punizione va di nuovo in gol. Il Termoli non demorde e con un Esposito non ancora al top, ma che comunque quando tocca palla fa la differenza, ha tentato a impensierire gli ospiti ma non è bastato. Pazienza, le sensazioni sono buone, davvero, in vista della stagione di serie D.

