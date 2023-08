Adriatica Campomarino: il campetto di via Marconi fa il pieno di ragazzi

CAMPOMARINO. L'esempio dell'Adriatica Campomarino: il campetto di via Marconi fa il pieno di ragazzi ed è a disposizione della comunità.

Un progetto che conferma l’importanza dello sport come strumento educativo nel percorso dei ragazzi ma, allo stesso tempo, una scommessa vincente in un territorio che è costretto ad affrontare problematiche relative all'impiantistica sportiva che hanno causato diversi disagi. Non ultimi quelli del Campomarino, che lo scorso anno ha scelto di non disputate le gare interne di eccellenza nello stadio "Santa Cristina", e dell'Adriatica Campomarino femminile che è stata costretta a rinunciare al campionato a causa dell'indisponibilità del campo di calcio a 5 comunale.

In questo contesto, l'impegno sociale dell'Adriatica Campomarino costituisce un esempio di come un'associazione possa diventare a volte anche una risorsa per il paese che la ospita.

La storica società di calcio giovanile, ben 7 anni fa ha restituito alla comunità uno spazio che oggi è diventato il più utilizzato durante l'estate da bambini, ragazzi e anche dai turisti del lido: il campetto di proprietà della parrocchia di via Marconi.

"L'area - spiegano i responsabili dell'Adriatica Campomarino - abbandonata e in degrado da oltre 20 anni , è stata bonificata e attrezzata con nuovi cancelli, reti, reti di protezione, area spogliatoi, pavimentazione, cementificazione e installazione di manto in erba sintetica sull'area di gioco, impianto elettrico, allaccio di luce e acqua, installazione di fari e pali luce, lavori di adeguamento e messa in sicurezza.

Il tutto a nostre spese, senza nessun contributo economico pubblico o privato. La struttura, utilizzabile gratuitamente, è la più utilizzata in estate a Campomarino in particolare da bambini e ragazzi". "

"Questo - spiega il presidente Marco Altobello - grazie alla lungimiranza dei nostri dirigenti è alla disponibilità della parrocchia e del nostro parroco".

Ora tutti possono usufruire gratuitamente di uno spazio in cui giocare e divertirsi, sempre curato e pulito, in pieno centro.

