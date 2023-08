Ultima amichevole prestagionale: sabato al Cannarsa Termoli 1920-San Severo

TERMOLI. Si avvicina l'esordio ufficiale del Termoli calcio 1920, che avverrà domenica 27 agosto nel derby molto sentito col Campobasso, per i preliminari di Coppa Italia.

Dopo la pausa dettata dal Ferragosto i giallorossi sono tornati in campo per le consuete sedute di allenamento. Sabato pomeriggio, 19 agosto, nuovo allenamento congiunto per la squadra di Alessio Martino. Questa volta ospite del Termoli 1920 sarà il San Severo Calcio, squadra che milita nel campionato di Eccellenza pugliese. Calcio d’inizio alle ore 17. L'ingresso è libero.

Intanto, mercoledì 23 agosto, a partire dalle 19.15, presso lo stabilimento balneare Cala Sveva si terrà la presentazione ufficiale della nuova rosa e dell’organigramma societario del Termoli Calcio 1920.

Durante la serata saranno svelate le nuove divise da gioco ufficiali per la stagione calcistica 2023-2024. Presenteranno la serata Michele Trombetta e Regina Cosco.