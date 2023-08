Amichevole in scioltezza, Termoli calcio 1920-San Severo 6-0

TERMOLI. Chiamasi allenamento congiunto, questa la definizione in voga nell'estate giallorossa, alla quarta amichevole prestagionale contro formazioni pugliesi, la seconda in casa allo stadio Cannarsa. Così, l'undici messo in campo da mister Alessio Martino ha visto il Termoli calcio 1920 asfaltare il San Severo 6-0, oggi pomeriggio.

È stata l’ultima uscita dei giallorossi prima del preliminare di domenica prossima a Campobasso. In gol nel primo tempo al 12’ su calcio di rigore Esposito. Al 18’ raddoppia capitan Sicignano. Nella ripresa al 55’ Corcione porta il Termoli sul 3-0. Poi al 69’ ancora Corcione. Al 78’ è la volta di Monteiro mentre il 6-0 finale lo segna Gabrielli all’86’.

Prossimo impegno, quello ufficiale al Nuovo Romagnoli di Campobasso, dove è in programma tra una settimana il preliminare di Coppa Italia.

