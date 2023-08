I colori giallorossi brillano a piè di Castello: presentazione ufficiale del Termoli calcio 1920

Termoli calcio 1920: intervista all'allenatore Alessio Martino

TERMOLI. Al via ufficialmente ieri sera, con la presentazione della rosa e della maglia, la stagione giallorossa 2023-2024 del Termoli calcio 1920, ospitata dalla Cala Sveva beach club.

A Piè di Castello, col tramonto che rendeva lo scenario magico, a condurre l’evento Regina Cosco, assieme al nostro Michele Trombetta.

Squadra al gran completo, staff tecnico e dirigenziale presenti, gli sponsor sempre vicini e naturalmente la curva Marco Guida sotto le mura di cinta a incitare con cori, fumogeni e applausi: insomma il clima partita era stato apparecchiato perfettamente.

Ripercorso quanto fatto fino a oggi grazie all’impegno della famiglia Montaquila che ha subito creduto in Termoli nonostante la città fosse sfiduciata dai tanti anni di buio calcistico.

La programmazione del patron Montaquila e del presidente Santagata, oculata e lungimirante, ha portato subito alla vittoria nel campionato di Eccellenza e nello scorso anno la salvezza, anche se sofferta, ma ancora più bella con la vittoria in quel di Vasto.

Due protagonisti di questa grande società. Il patron Flaviano Montaquila e la presidentessa Tonia Santagata, saliti sul palco a prendersi i meritati applausi.





Dopo di loro a salire sul palco per un saluto istituzionale il vice sindaco reggente Vincenzo Ferrazzano e l’assessore allo Sport Michele Barile; quindi Regina Cosco ha chiamato sul palco lo staff dirigenziale e tecnico composto dal direttore generale Pino Nuozzi; dal direttore sportivo Giovanni Guadagnolo; dal responsabile dell’area tecnica Dario Di Giacomo; dal responsabile marketing e juniores nazionale Alessandro Santangelo; dall’ufficio stampa Giovanni Cannarsa; dal responsabile della sicurezza Alessandro Ricciardi, non ultimo lo speaker ufficiale che è sempre dietro le quinte, Massimo Cacchione, che ha permesso la riuscita della serata, in senso tecnico.

Naturalmente poi è stata la volta dello staff tecnico composto dall’allenatore Alessio Martino; dal vice allenatore Antonello; dal preparatore atletico Filippo Argano; dal preparatore dei portieri Derio Gualano. Staff medico composto da Alberto Montano e Michele Colella, fisioterapisti Antonio Moccia e Osvaldo Tomassone.

Magazzinieri: Tony Salome, Dario Porzio e Remo Scardera, responsabile di campo Michele De Nisi.

Ma dove c’è una squadra di calcio e si pratica sport è d’obbligo che ci siano anche i ragazzi che sono il vero motore del domani di ogni società.

Questo per il calcio giovanile del Termoli 1920 è l’anno zero dove si inizierà a puntare sui giovani del territorio e allora a salire sul palco il mister della Juniores Leo Tanga e i suoi collaboratori instancabili Pietro Chiorri e Gianni Lanzone.

Naturalmente la società chiede la vicinanza ed il sostegno alla squadra con una comunicazione inerente alla campagna abbonamenti.

Ai supporter giallorossi viene chiesto un costante sostegno allo stadio, perché la squadra avrà sempre bisogno del grande sostegno della curva Marco Guida e di tutti i tifosi del Termoli calcio 1920.

A disposizione due tipi di fidelity card per sostenere i giallorossi, da richiedere al responsabile marketing in qualsiasi momento.





Presentato tutto l’architrave societario e tecnico, è stata la volta delle maglie e della rosa.

La terza maglia presentata dal nuovo arrivo Kylian Hernandez, tutta blu in onore dello splendido mare che si aveva fronte e che ogni volta dalla tribuna del “Gino Cannarsa” si può ammirare.

La seconda maglia presentata dal capitano Pietro Sicignano Pietro, ha un nuovo stile, semplice ed elegante con sfondo bianco. Infine la maglia della storia del Termoli con qualche ritocco ma coi colori giallorossi che non cambieranno mai, indossata da Vittorio Esposito.

Subito dopo a indossare le nuove maglie del Termoli calcio 1920 tre splendide ragazze in odore di Miss.

Ora la parola al campo e subito domenica la prima gara ufficiale pone davanti la partita tanto attesa da entrambe le tifoserie, il derby con il Campobasso, matricola tornata quest’anno nel campionato di serie D, è già il momento di fare sul serio, nel preliminare di Coppa Italia, in programma al Nuovo Romagnoli.

Galleria fotografica