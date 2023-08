I giallorossi tentano la rimonta ma non basta: finisce 2-1 Campobasso-Termoli calcio 1920

Campobasso-Termoli calcio 1920 2-1

CAMPOBASSO. Il Campobasso si presenta allo stadio Avicor-Romagnoli in versione più cinica del Termoli calcio 1920 e in una partita dove i giallorossi pagano due gol presi in pochi minuti, nel primo tempo, nonostante quasi mezza frazione di gioco disputata con buon ritmo e trame apprezzabili, vincono 2-1 e accedono al turno successivo della Coppa Italia di serie D.

Il preliminare attesissimo, nel derby molisano, arride ai Rossoblù, capaci di andare in vantaggio e di consolidarlo, riuscendo a contenere il ritorno dell'undici di Alessio Martino.

Prima del fischio d'inizio, alle 16, i supporter giallorossi hanno esposto un manifesto provocatorio, "Senza Provincia", che ha fatto discutere sui social e sugli spalti.

Primi venti minuti di gioco come detto positivi per i giallorossi, ma senza incidere sul risultato. Poi, al 25esimo, in rete Maldonado, per il vantaggio dei padroni di casa, che cinque minuti dopo, al 30esimo, raddoppiano. Finisce 2-0, dopo 5 minuti di recupero, la prima frazione di gioco, non senza accenni di nervosismo tra le due squadre.





Nella ripresa, segnalato un calcio di punizione tirato alto da buona posizione. Ma il Termoli calcio insiste e dopo un cooling break al 30esimo, a causa del caldo intenso, al 36esimo conquistano un calcio di rigore, che viene trasformato da Esposito, ammonito dopo il gol. Rete che fissa il risultato sul 2-1, che sarà quello finale.

