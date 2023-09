Il giornalista Luca Serafini ospite del Milan club di Termoli

TERMOLI. Domenica 10 settembre, alle ore 19 presso la sede del Milan Club Termoli “Carmine D’Angelo”, si vivrà una serata speciale. Arriverà un ospite di riguardo del giornalismo sportivo ma anche scrittore di romanzi, un “milanistologo” d’eccezione Luca Serafini, per parlare di Milan e per parlaci e presentarci un suo nuovo libro, che parla di un benefattore dell’umanità.

Luca in questo libro racconta la storia di uomo che ha cambiato la storia della medicina e racconta la vita rivoluzionaria della chirurgia Renè Geronimo Favaloro.

Un eroe, un rivoluzionario, un genio della medicina. René Gerónimo Favaloro, considerato il padre del bypass aorto-coronarico. Argentino, nemico giurato del regime peronista, è costretto a vivere per dodici anni in un minuscolo paesino nel mezzo della pampa, dove nonostante tutto riesce a creare un centro medico moderno ed efficiente.

Trapiantato negli Stati Uniti, prosegue gli studi e affina la tecnica che lo porterà, nel 1967, a essere il primo chirurgo della storia a effettuare l'intervento a oggi più diffuso ed efficace nel trattamento delle patologie cardiache. Ma il suo, di cuore, punta sempre verso casa: nonostante le offerte milionarie, Favaloro sogna una clinica universitaria a disposizione del popolo argentino. Tornerà a Buenos Aires in uno dei momenti storici più complicati, gli anni Settanta dei desaparecidos e della depressione economica, e gli servirà tutta la sua forza per affrontare il clima di tradimenti e di sospetti che avvolge la sua figura e gli ideali a cui ha dedicato la vita. Ma torniamo all’ospite speciale nella sede dei tifosi milanisti di Termoli che si spera domenica affollino come sempre la sede del club sito in via Rio Vivo, sede visibile ad occhio nudo.

Luca Serafini un milanista doc, un giornalista che parla soprattutto di Milan e che lo ha sempre fatto con parsimonia, con dati e numeri inconfutabili in mano. Lui ha sempre fatto il suo mestiere nel migliore dei modi possibili nelle sue disamine giornalistiche non è mai andato sopra le righe, ha esaltato, ha criticato sempre a costruire mai a distruggere le varie fasi dei Milan nella sua lunga militanza di milanologo, non è mai trasceso in commenti trash od offensivi nei confronti di altri avversari sportivi ma soprattutto ha sempre un aplomb e uno stile rispettoso delle idee e pensiero altrui.

Luca sa essere anche molto spiritoso e ci sta allo scherzo goliardico le sue proverbiali amicizie con Diego Abatantuono, le collaborazioni con il nostro conduttore molisano il compianto Aldo Biscardi o come Maurizio Mosca. Cura una firma importante nella redazione di Forza Milan! nel 1988. Dal 2002 al 2007 con Ettore Rognoni e Giorgio Terruzzi è condirettore del settimanale cartaceo Controcampo.

Inizia il suo lavoro di giornalista a Brescia, dove la famiglia si trasferisce da Milano a metà anni settanta. Dal 1978 collabora per la sezione "cronaca nera" con i quotidiani La Notte, il Giornale di Brescia, Bresciaoggi e Brescia Telenord. Dello sport e in particolare del calcio, inizia ad occuparsi dal 1982 quando Vittorio Feltri diventa direttore di Bergamo-oggi e lo chiama insieme con Cristiano Gatti, Cristina Moro, Riccardo Venchiarutti e l'allora vice direttore Maurizio Belpietro. Continua ad occuparsi di cronaca nera, ma contemporaneamente inizia a lavorare come telecronista per Telemeridiana dove segue le partite dell'Atalanta. Con Vittorio Feltri e Maurizio Belpietro collaborerà ancora per L'Indipendente, L'Europeo e Il Giornale. Nel 1983 Maurizio Mosca lo porta a Supergol, neonato mensile della Alberto Peruzzo Editore. Nell'ottobre del 1991 diventa redattore capo di TELE+2, il primo canale televisivo tematico sportivo a pagamento italiano in seguito sostituito da Sky Sport. Dal 1993 cura con Aldo Biscardi Il processo del lunedì. Nel 1996 passa a Mediaset dove oltre che inviato di Studio Sport, sempre insieme a Maurizio Mosca, collabora da autore a diversi programmi: Calciomania, L'appello del martedì e Italia 1 Sport.[3] In seguito con Giorgio Terruzzi cura Studio Sport XXL, settimanale di approfondimento di Sport Mediaset su Italia 1.È opinionista per Sportitalia, Milan TV e 7 Gold. Dal 1988 al 2014 collabora con R101 dove cura diversi programmi con Massimo Valli, Maurizio Mosca, Alessandro Costacurta, Martina Colombari e Diego Abatantuono.

Appuntamento con Luca Serafini domenica 10 settembre ore 19 presso la sede del Milan Club Termoli “Carmine D’Angelo” e con il Milan primo in classifica con Luca si potrà parlare e chiedere qualsiasi cosa per sentirci tramite lui più vicini al nostro Milan.

