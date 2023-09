La Gsd Difesa Grande Termoli 2016 presenta la squadra

TERMOLI. Domani, martedì 5 settembre 2023, alle ore 20:30 presso La Risacca Beach Club a Petacciato, ci terrà la presentazione alla stampa della rosa giocatori 2023-2024 della Gsd Difesa Grande Termoli 2016.

A seguire dalle ore 22 ingresso gratuito per una serata in musica in compagnia della squadra giallorossa, con Dj set di Fabrizio Della Corte.