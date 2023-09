Gs Difesa Grande Termoli 2016: un'avventura calcistica di "Eccellenza"

Gs Difesa Grande Termoli 2016: intervista al presidente Emanuele Di Biase

TERMOLI. Una stagione sportiva che si presenta molto ambiziosa, quella della franchigia sorta dalla fusione tra due realtà del calcio termolese, entrambe vocate alla valorizzazione dei giovani: il Gs Difesa Grande e il Termoli 2016.

Vernissage della nuova compagine nella serata di ieri, al lido “La Risacca”, al confine tra Petacciato e Termoli, in contrada San Giovanni, sulla statale 16.

Ora, il Gs Difesa Grande Termoli 2016 è una novità concerta, che finalmente guarda seriamente alla crescita del vivaio locale.





La squadra del patron Emanuele Di Biase che tanto bene ha fatto nel campionato di Promozione Molise lo scorso anno tanto da guadagnarsi l’accesso all’Eccellenza ha tenuto assieme al tecnico Massimo Ricci la stessa squadra dello scorso anno, con qualche innesto giovane alcuni provenienti per accordi presi di collaborazione con il Termoli Calcio 1920 come il portiere Recchia che disputò i play-out a maggio a Vasto. Quindi in continuità su quanto di buono fatto fin qui, senza che la stessa società abbia imposto nessun obiettivo specifico da raggiungere in Eccellenza, perché tutto quanto di buono riusciranno a fare sarà tutto di guadagnato.





La squadra e la società si pongono solo il traguardo del divertimento e di mantenere lo spirito che è stato foriero di successi lo scorso anno.

Il campionato di Eccellenza è sicuramente più impegnativo ma non certo proibitivo per ottenere delle belle soddisfazioni.

Tutti pronti a stupire anche in questo torneo di categoria superiore, a cominciare dal capitano Stefano Scarpone, per citare il finalizzatore principe, mister 115 gol, Andrea Impicciatore. Luca Di Biase, invece, ancora deve sciogliere la riserva se restare o meno in rosa.

Dirigenti presenti ieri sera al gran completo, mancava, ma con giustificazione, il grande patron del Difesa Grande Nunzio Cucoro, uno dei grandi artefici di questo connubio di spessore.

Impegnata la dirigenza a sostenere la causa e soprattutto incoraggiare e spronare la squadra, convinta di poter far bene.





Si comincia domenica allo stadio Cannarsa con la pretendente principe alla vittoria del campionato, l’Isernia: subito un battesimo di fuoco ma tanto prima o poi si dovranno incontrare tutte.

Piuttosto c’è all’orizzonte una grana non di facile soluzione, visto che le due società termolesi giocheranno al Cannarsa di domenica pare che dalla quarta giornata fino alla 12esima di andata ci sarà l’accavallamento delle due squadre che entrambe giocheranno la domenica, ora ci dicono che il problema sia stato portato in Lega che ora deve trovare una soluzione che sia consona e non destabilizzante, evitando ipotesi di campi in altre località.