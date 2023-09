Ultima rifinitura giallorossa prima di partire per Senigallia: verso il debutto in Serie D

TERMOLI. L'associazione Italiana Arbitri ha designato la direzione di gara per l’incontro di campionato tra Vigor Senigallia e Termoli 1920 di domani, 10 settembre, valevole per la prima giornata del Campionato Nazionale Dilettanti, girone F.

Arbitrerà l’incontro il signor Giuseppe Morello della sezione di Tivoli. Assistenti Matteo Siracusano di Sulmona e Domenico Lombardo di Chieti.

Intanto, ultimo allenamento per i giallorossi sul sintetico di via Biferno in vista del primo incontro ufficiale di domani in campionato che vedrà il Termoli 1920 contrapposto alla Vigor Senigallia.

Sul terreno di gioco della Polisportiva San Pietro e Paolo, mister Alessio Martino ha potuto provare schemi e tattica per l’incontro in terra marchigiana. Organico tutto a disposizione per cercare di iniziare nel migliore dei modi il torneo.

Galleria fotografica