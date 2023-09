Termoli calcio 1920 debutta a Senigallia, convocato il giovane Alessandro Caruso

TERMOLI. Nella logica “green” intrapresa dalla società del patron Flaviano Montaquila, che punta deciso sui giovani, questa volta è toccato al giovane termolese Alessandro Caruso essere convocato in prima squadra in concomitanza con l’avvio del campionato che porta i giallorossi per la “prima” a Senigallia contro la Vigor.

Alessandro Caruso termolese doc, che si allena già con la prima squadra, è un centrocampista classe 2007.

Ad Alessandro il più grande degli “In bocca al lupo” con la certezza che riuscirà a trovare in futuro una giusta collocazione con la squadra di mister Alessio Martino diventando contestualmente uno dei perni fondamentali della formazione juniores nazionale che a breve inizierà il suo campionato.

Per il Termoli 1920 diventa così una mission la promozione e il lancio di giovani calciatori del posto. Vestire la maglia della prima squadra della propria città è un sogno a cui ambisce ogni giovane calciatore.

La prima trasferta a Senigallia contro la locale squadra propone un match contro una formazione che lo scorso anno arrivò seconda, quindi una partita di cartello e non di facile soluzione.

Archiviata la sconfitta di Coppa Italia a Campobasso, maturata anche dopo occasioni sciupate, a Senigallia comunque come sempre il Termoli non sarà certamente solo, in città i tifosi si sono attrezzati per riempire il settore ospite dello stadio marchigiano.

Nell’Ultimo allenamento di ieri per i giallorossi sul sintetico di via Biferno, visto che anche a Senigallia si giocherà sul sintetico, la squadra in tutti i suoi effettivi è apparsa in buonissima salute.

Mister Alessio Martino ha potuto provare schemi e tattica per l’incontro d’esordio in serie D. Organico tutto a disposizione per cercare di iniziare nel migliore dei modi il torneo.

Galleria fotografica