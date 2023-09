Termoli calcio 1920 sconfitto 3-1 a Senigallia

TERMOLI. Due gol per tempo a Senigallia, ma tre ne segnano i padroni di casa e il Termoli calcio 1920 al debutto nel torneo di serie D, dove milita per la seconda stagione di fila, rimedia subito una sconfitta: 3-1 il risultato finale.

Dopo un avvio combattuto su entrambi i fronti la Vigor Senigallia passa al 20’ con gol realizzato su rigore da Keryota. Il raddoppio al 27’ con un eurogol di Gambini che da fuori area sorprende Lombardo spedendo il pallone in rete al sette sulla sinistra del portiere termolese. Il Termoli era andato vicino al vantaggio al 13’ con una punizione di Esposito deviata all’ultimo istante da Alessandroni. Il primo tempo si conclude sul 2-0 per i padroni di casa.

Nella ripresa scende in campo un Termoli più offensivo. Martino assente in panchina per squalifica getta nella mischia anche Vitiello dopo che a metà del primo tempo già Grossi aveva lasciato il posto a Bentos.

Ma alla prima occasione utile la Vigor Senigallia segna il terzo gol con un pallonetto di Capezzani che sorprende Marra in uscita.

Quest’ultimo aveva sostituito tra i pali Lombardo. Solo un minuto più tardi gran gol di Esposito che fissa il risultato sul 3-1 finale.

All’89’ la Vigor Senigallia sciupa un secondo rigore con Kerjota che colpisce il palo. Finale 3-1 per i padroni di casa.

