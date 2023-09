Serie D, in vista del debutto allo stadio Cannarsa ripresa la preparazione del Termoli calcio

TERMOLI. È ripresa nel pomeriggio di ieri allo stadio “Gino Cannarsa” la preparazione del Termoli Calcio 1920 in vista dell’incontro di domenica prossima contro l'Atletico Ascoli che segnerà la seconda giornata del campionato nazionale dilettanti, girone F.

Mister, staff e giocatori hanno tenuto una prima seduta proprio per iniziare ad approntare il match contro i marchigiani.

Sarà il debutto per il Termoli nella stagione 2023-2024 al Cannarsa anche se l’incontro, purtroppo, si disputerà a porte chiuse per i fatti di Vasto dello scorso anno.

Il capitano dei giallorossi Pietro Sicignano commentando la prima sconfitta in campionato in casa della Vigor Senigallia aveva affermato che: «Conoscevamo la forza di questa squadra che gioca insieme da qualche anno. Giocano bene, però noi fino al rigore siamo rimasti in partita. Ci siamo fatti prendere dal rigore e dalla direzione di gara.

Abbiamo reagito ma su di un campo difficile come questo non abbiamo trovato il giusto appiglio per ribaltare».

