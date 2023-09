Il Termoli calcio debutta a porte chiuse al Cannarsa: arriva l'Atletico Ascoli

TERMOLI. Per la seconda giornata di campionato che, purtroppo si giocherà a porte chiuse senza tifosi per via delle note vicende avvenute nella finale play out a Vasto nella scorsa stagione, il Termoli Calcio è chiamato già ad un pronto riscatto dopo l’amaro esordio di Senigallia domenica scorsa.

Al Cannarsa arriva una neo promossa Atletico Ascoli, con intenzioni non accondiscendenti e, in questa seconda trasferta consecutiva per loro, dopo aver bloccato sullo 0 a 0 il Chieti sul loro campo, si ripropongono di fare anche meglio qui a Termoli.

Alejo Marco Vechiarello, il tecnico argentino della squadra bianconera, non usa mezzi termini, vuole venire a Termoli per portare a casa quanto più possibile. I giallorossi che, in precampionato ci avevano forse illuso più del dovuto, domenica si sono scontrati con la dura realtà del campo. Sapevamo delle difficoltà che avremmo trovato contro i rossoblù marchigiani che lo scorso anno contesero la vittoria finale al Pineto, ma anche se ci sono state decisioni arbitrali a danno del Termoli alquanto discutibili, non hanno falsato di certo quello che è stato il risultato a favore della Vigor. Probabilmente è stato sbagliato l’approccio della squadra, e molti dei tifosi presenti sugli spalti vicini all’allenatore Alessio Martino, in tribuna perché scontava la giornata di squalifica sempre figlia di passate vicende, lo hanno visto letteralmente arrabbiato per come i suoi stavano interpetrando la gara.

Domani seppur senza l’apporto dei tifosi che, comunque saranno sui palazzi accanto e in qualche modo faranno sentire il loro tifo, bisogna che i ragazzi diano subito una risposta positiva altrimenti comincerà a sorgere qualche piccola crepa. La partita valevole per la seconda giornata di campionato sarà arbitrata da Mario Leone della sezione di Avezzano. Assistenti Benedetto Casale di Formia e Emanuele Puccia di Frosinone.

