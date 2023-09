Debutto vincente in serie D al Cannarsa: Termoli calcio-Atletico Ascoli 1-0

TERMOLI. Non ha dovuto attendere quasi la fine del girone di andata come lo scorso anno il Termoli calcio 1920 per guadagnare sul campo i primi 3 punti dell'anno. Debutto con vittoria allo stadio Cannarsa, contro la matricola Atletico Ascoli, guidata dall'ex sindaco di Amatrice, Sergio Pirozzi.

Match portato a casa grazie alla rete segnata al secondo minuto del secondo tempo dal numero 5 giallorosso Hutsol. Il trainer del Termoli calcio Alessio Martino era squalificato, ma il suo apporto dagli spalti non è mancato, la voce e le istruzioni erano ben udibili, quasi un baritono.

Il primo tempo si era chiuso sullo 0-0, dopo che i giallorossi avevano sfiorato la rete e solo un recupero prodigioso della retroguardia marchigiana aveva impedito all'undici di patron Montaquila di andare già in vantaggio.

Com'è noto l'incontro si è disputato a porte chiuse, quale conseguenza del match contro la Vastese alla fine dello scorso torneo.