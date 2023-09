Termoli calcio 2013-2014: ex dirigenti assolti dall'accusa di evasione fiscale

TERMOLI. Le motivazioni si conosceranno nel giro di 90 giorni, ma intanto sospiro di sollievo per la dirigenza del Termoli calcio risalente agli anni 2013 e 2014.

Per le contestazioni sull'omessa dichiarazione imposte dirette e Iva ai fini di evasione per oltre 800 mila euro con riferimento agli anni di imposta 2013 e 2014 prosciolti tutti gli ex dirigenti dell'asd Termoli calcio 1920.

Il gup del tribunale di Larino ha emesso sentenza di non luogo a procedere con la formula del "perché il fatto non sussiste", nei confronti degli ex dirigenti dell'asd Termoli calcio 1920 che erano stati accusati, a vario titolo, del reato di cui all'art 5 d.lgs 74/2000 con rifermento agli anni di imposta 2013-2014 per un ammontare complessivo di oltre 800 mila euro di imposte evase.

Pertanto le condotte poste in essere dagli imputati, difesi dagli avvocati Giuseppe Nebbia e Danilo Leva, sono risultate prive di alcuna rilevanza penale.