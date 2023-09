Real Guglionesi-Venafro: stop ai tifosi ospiti

GUGLIONESI-VENAFRO. Il prefetto della provincia di Campobasso dispone il divieto di vendita dei tagliandi ai residenti della provincia di Isernia, in relazione all’incontro di calcio Real Guglionesi – Us Venafro prevista per le ore 15 di domenica 24 settembre 2023 presso lo stadio comunale "Nicolino Cianci" di Guglionesi.