Ultima rifinitura sotto la pioggia, il Termoli calcio a Tivoli col ritorno dalla squalifica di Martino

TERMOLI. Terminata ieri la rifinitura dei giallorossi in vista della seconda trasferta nel campionato di serie D. Allenamento sotto la pioggia per i giallorossi in vista della trasferta di Tivoli.

Tutti disponibili agli ordini del mister Alessio Martino che domani, contro la squadra laziale, farà il suo debutto in panchina in campionato dopo aver scontato la squalifica di tre turni inflitta ad Ardea nell’ultima del torneo dello scorso anno.

Testa e gambe a Tivoli, schemi e tattiche provate sul rettangolo verde del Gino Cannarsa.