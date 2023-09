Termoli calcio rimontato a Tivoli: la doppietta di Maurizi condanna i giallorossi alla sconfitta

TERMOLI. Seconda trasferta e seconda sconfitta in serie D per il Termoli calcio 1920, che ha riacquistato oggi in panchina la presenza del mister Alessio Martino, dopo che il trainer giallorosso ha scontato le tre giornate di squalifica risalenti al match dello scorso finale di stagione contro l'Ardea.

Un match che però ha vissuto una dinamica differente da quella del debutto a Senigallia. Di fronte c'era il Tivoli 1919, che giocava tra le mura amiche.

L'undici adriatico è andato in vantaggio quasi subito, al quinto minuto del primo tempo, con Hernandez. Frazione di gioco che si chiudeva col Termoli in vantaggio. A condannare il team termolese è stata la doppietta maturata nella ripresa da Maurizi, che nel giro di 20 minuti, dal 61' all'81' ha ribaltato le sorti dell'incontro.

