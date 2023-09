Termoli calcio attende il Roma City: obiettivo vittoria

TERMOLI. Due sconfitte in trasferta e la vittoria al debutto in casa. Domani quarto impegno, ancora allo stadio Cannarsa, per il Termoli calcio 1920, che cercherà la seconda affermazione di fila tra le mura amiche e soprattutto di salire a sei punti in classifica.

L’impegno alle 15 di domenica primo ottobre è contro il Roma City, squadra che prima dell'inizio del campionato veniva accreditata molto rinforzata ed addirittura con obiettivi ambiziosi come vincere il campionato, ma queste prime tre giornate di campionato hanno detto per i Laziali cose profondamente diverse.

Questo però non deve assolutamente far pensare al Termoli Calcio 1920 che la sua seconda partita casalinga possa essere una passeggiata di salute per loro, tutt'altro.

Perché in questo girone equilibratissimo in solo tre giornate si è già visto di tutto e il contrario di tutto, risultati di partite con vittorie non pronosticate per i valori delle squadre in campo apparentemente difformi, pareggi con messe di gol, due squadre favoritissime che vengono stoppate sul pari quando sembravano lanciate alla terza vittoria consecutiva.

Lo stesso Termoli per 70 minuti a Tivoli aveva fatto ben sperare che potesse riportare a casa i 3 punti, invece nei venti minuti finali è stato raggiunto e superato dai laziali, sconfitta maturata in un modo che il presidente Flaviano Montaquila non ha gradito affatto, manifestandolo direttamente a chi di dovere.

Ecco perché in settimana è sceso a Termoli e ha voluto attorno a sé la squadra, prima per spronarla a fare bene fin da subito domenica contro il Roma City, ma altresì anche ribadendo che non sarebbero ammesse altre distrazioni come a Tivoli.

La squadra con immani sforzi quest'anno è stata fatta, gli uomini per indirizzare la squadra verso risultati positivi ci sono, bisogna solo metterli in condizione di poter esprimere al meglio il potenziale a disposizione.

Lo snodo Roma City, dunque, riveste importanza notevole.