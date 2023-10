Tonfo interno del Termoli calcio al Cannarsa: il Roma City vince 4-2

TERMOLI. Terza sconfitta su quattro incontri in Serie D. L'inizio del secondo torneo interregionale tra i dilettanti per il Termoli calcio 1920 è di nuovo in salita, nonostante i presupposti del precampionato.

Nel pomeriggio di oggi, allo stadio Cannarsa, è maturata anche la prima battuta d'arresto casalinga e ora dopo le prime 4 giornate sono solo 3 i punti nel carniere per l'undici guidato da Alessio Martino.

Formazione corsara sulla costa adriatica ancora una laziale, dopo la rimonta subita sette giorni fa a Tivoli.

Un risultato severo, che ha visto il Roma City andare in gol 4 volte, fino ad arrivare a un massimo vantaggio di 4-0, che ha ammutolito i tifosi giallorossi presenti sugli spalti. Con un sussulto di orgoglio, il Termoli calcio ha dimezzato lo svantaggio, quando però era troppo tardi.

Il primo tempo si era chiuso col Roma City in vantaggio per 1-0, in virtù della rete messa a segno all'8' da Del Mastro.

Al ritorno in campo dall'intervallo micidiale doppietta nell'arco di poco più di un minuto, con le marcature di Scognamiglio al 3' del secondo tempo e al 4' di Pellegrino. Al 20' bottino rimpinguato dal poker di Sparacello.

Giallorossi che si fanno vivi solo al 35' con Hutsol e 4 minuti dopo, al 39' con Caiazza, che ha fissato il risultato sul 4-2 per gli ospiti, rimasto invariato fino al triplice fischio del direttore di gara Gabriele Iurino della sezione di Verona, coadiuvato dagli assistenti Laura Gasparini di Macerata e Stefano Allievi di San Benedetto del Tronto.

Qualche accenno di contestazione dai supporter dopo questo tonfo interno. Vedremo cosa accadrà nelle prossime ore, poiché il patron Flaviano Montaquila già era deluso dopo aver perso a Tivoli.

