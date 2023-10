Termoli calcio allo snodo Fano, in serie D prima "resa dei conti"

TERMOLI. Con tre sconfitte su quattro incontri, con ogni probabilità domani a Fano si deciderà il futuro sportivo del Termoli Calcio, anche perché francamente con gli sforzi fatti dalla società per dare al tecnico Alessio Martino una formazione di tutto rispetto, ci si aspettava un inizio di campionato meno travagliato.

Una rosa assemblata quantomeno per non soffrire un’altra stagione come quella dello scorso anno e giungere all’obiettivo minimo, che è la salvezza, con più tranquillità.

Certo, poi se analizziamo che in quattro partite i giallorossi hanno subito 9 gol e segnate 5 reti, se teniamo presente che proprio la difesa lo scorso anno è stato il punto di forza subiva poco, ma i problemi erano in avanti che eravamo sterili, il copione appare rovesciato.

Quest’anno arrivati Esposito, Vitiello, Hernandez tutti si erano illusi dalle partite amichevoli estive, pensando che confermata la difesa dello scorso anno e un attacco promettente la stagione sarebbe stata differente.

Così, eccezion fatta per la vittoria casalinga sull’Atletico Ascoli, ma di misura, sono arrivate tre sconfitte.

Domenica scorsa, col Roma City, prima delle battute d’arresto interne, la squadra è apparsa appannata e disomogenea.

Ora con che spirito si va a Fano?

Il match è delicatissimo per tutte e due le squadre; per il Fano che è stato penalizzato per irregolarità nello schieramento di un giocatore squalificato e ora è fanalino di coda a 2 punti e il Termoli calcio a tre.

Un nuovo passo falso in terra marchigiana aprirebbe scenari non certo idilliaci per i giallorossi, non vorremmo essere nei panni del presidente Montaquila che non si aspettava certo un inizio almeno sotto il profilo dei risultati cosi imbarazzante, solo una vittoria convincente potrebbe scacciare qualche fantasma, ma che la partita di Fano dia l’impressione che possa essere da ultima spiaggia francamente appare cosa molto concreta.