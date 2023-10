Difesa Grande Termoli 2016 "strappa" il pareggio a Ripalimosani

TERMOLI. Un punto in trasferta è sempre positivo, come quello ottenuto ieri pomeriggio dal Difesa Grande Termoli 2016, capace di portare a casa un 2-2 che smuove umore e classifica.

Buon pareggio, dunque, nello scontro diretto nel campionato di Eccellenza tra il Ripalimosani 1963 e il Difesa Grande Termoli 2016; le due squadre non si sono risparmiate o gestito l'incontro in modo speculare.

Non hanno applicato, insomma, la regola del prima non prenderle, mentre si sono affrontate a viso aperto e hanno dato vita a un incontro tutt'altro che noioso. A contribuire a portare a casa il punto prezioso sono stati i due goleador conclamati di questa squadra, già sulla breccia da tempo, anche lo scorso anno in Promozione, Letto e Impicciatore, con quest'ultimo che continua ad aumentare il suo bottino a tre cifre.