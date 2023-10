Quarta sconfitta in cinque match: Termoli calcio battuto 1-0 a Fano

Zero punti

Zero punti dom 08 ottobre 2023

TERMOLI. Ancora una sconfitta in casa giallorossa e siamo alla quarta partita su cinque perse in questo primo scorcio del campionato di serie D. Il Termoli calcio 1920 ha perso 1-0 in trasferta a Fano, sul campo dell'Alma Juventus.

Dopo un primo tempo concluso sullo 0-0 e due cartellini gialli estratti dal direttore di gara all'indirizzo di Caiazza e Monteiro, al ritorno dall'intervallo, i padroni di casa hanno rotto il ghiaccio, passando in vantaggio con Urbinati al 51esimo.

Una battuta d'arresto che segue la sconfitta in rimonta subita a Tivoli e il tonfo casalingo contro il Roma City. Vedremo se ci saranno conseguenze anche sulla panchina dell'allenatore Alessio Martino.

Sui social la tifoseria mostra di aver perso la pazienza, «Svegliatevi tutti quanti», uno dei messaggi inequivocabili impressi sulla pagina del sodalizio adriatico.