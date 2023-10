«In questo momento ci manca un pizzico di personalità, ma non sono uno che molla»

In casa giallorossa

In casa giallorossa mar 10 ottobre 2023

Termoli calcio 1920: intervista al mister giallorosso Alessio Martino dopo la sconfitta di Fano

TERMOLI. Il mondo giallorosso si focalizza sugli impegni futuri, ma mister Alessio Martino torna sull’analisi della sconfitta in terra marchigiana, nell'intervista curata dal collega Giovanni Cannarsa.

«Credo che si una partita figlia del momento. Non è da me piangermi addosso, non sono uno che molla.

Sono arrabbiato. Ma in questo momento ci manca un pizzico di personalità. Anche nel vincere i duelli quando la partita non è dalla nostra parte.

Nel primo tempo non abbiamo subito quasi nulla. Nel secondo tempo hanno avuto loro un approccio leggermente migliore, ma non possiamo prendere gol in questo modo. È un episodio, è vero.

Ma l’episodio te lo porti dalla tua parte con l’atteggiamento. Manchiamo in questo momento proprio di questo».