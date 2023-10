Termoli 1920 a caccia dei 3 punti, al Cannarsa arriva il Sora

in campo

in campo sab 14 ottobre 2023

TERMOLI. Dopo quattro sconfitte in 5 gare, la terza partita casalinga allo stadio Cannarsa è già dirimente per le sorti del campionato giallorosso.

In arrivo la formazione del Sora.

I risultati delle ultime 5 giornata non possono dirsi esaltanti, i tifosi iniziano a storcere il muso. Non si può e non si deve sbagliare, il Termoli calcio 1920 deve riuscire a portarsi a casa i 3 punti, a tutti i costi.