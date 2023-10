Rimonta nei minuti finali: Difesa Grande Termoli 2016 conquista un altro punto

TERMOLI. Ancora un pareggio per il Difesa Grande Termoli 2016, sempre per 2-2, come nel turno precedente a Ripalimosani.

Stavolta il punto è stato conquistato tra le mura amiche, nella sfida interregionale col Castel di Sangro Cep 1953, valida per la sesta giornata del campionato di Eccellenza molisana, disputata sul terreno di gioco di Guglionesi.

I gol sono stati segnati tutti nel secondo tempo, dopo una prima frazione di gioco dove di azioni ce ne sono state da parte dell’undici guidati da mister Ricci, ma senza sbocchi.

La ripresa però non inizia al meglio e gli ospiti maturano un doppio vantaggio, da rimarcare però la rimonta a cui i giallorossi sono stati chiamati e a cui hanno risposto alla grande.

All’80esimo, su tiro di Celozzi, un difensore ospite devia in rete, riaprendo il match.

Nei minuti conclusivi, all’89esimo, Letto manda tutti a nanna conquistando un pareggio strameritato e cosi negando sul filo di lana una vittoria agli ospiti che sarebbe stato un premio forse eccessivo, un punto di peso alla fine per il Difesa Grande Termoli 2016, ora però occorre andare a caccia dei 3 punti.