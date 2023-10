Termoli calcio fermato sull'1-1 al Cannarsa dal Sora, fischi dai tifosi al 90esimo

TERMOLI. Non è servito andare in vantaggio di reti e di giocatori al Termoli calcio 1920, che non riesce a raccogliere la seconda vittoria casalinga dell'anno e matura il primo pareggio, salendo a quota 4 in classifica.

Allo stadio Cannarsa era di scena il match contro il Sora 1907, terminato 1-1, dopo un primo tempo in cui sono state segnate entrambe le reti.

Al gol dei padroni di casa con Hernandez segnato al 14esimo i laziali hanno risposto con Gubellini al 44'. Ospiti in 10 dal 46', per l'espulsione (doppia ammonizione) di Orsi.

Da segnalare l'uscita per infortunio del portiere Crispino, che si è fatto male respingendo col volto un tiro molto forte di Hernandez.

Nella ripresa due gli episodi di rilievo, l'espulsione del giallorosso Garzia al 13esimo, che ha riequilibrato il numero dei calciatori presenti sul terreno di gioco.

L'undici guidato da Alessio Martino ha solo sfiorato la vittoria, ma Sicignagno al 90esimo ha sciupato una ghiotta occasione. Al triplice fischio finale del direttore di gara si sono associati quelli dei tifosi presenti sugli spalti, che non hanno gradito il punticino portato a casa.