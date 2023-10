Martino dopo il pareggio col Sora 1907: «Ragazzi generosi, ma ci vuole maggiore attenzione»

La conferenza stampa del mister giallorosso Alessio Martino dopo Termoli 1920-Sora 1907

TERMOLI. Nemmeno togliere un mediano per inserire un altro attaccante ha permesso al Termoli calcio 1920 di vincere contro il Sora 1907, che ieri ha pareggiato allo stadio Cannarsa 1-1, dopo essere passanti in svantaggio sul terreno dei padroni di casa.

Il mister giallorosso Alessio Martino nella conferenza stampa post partita ha voluto comunque ringraziare i ragazzi per l'impegno profuso, ma occorre alzare l'asticella, perché con un solo tiro in porta subito è svanita la vittoria. Martino non condivide i fischi rivolti dai tifosi alla squadra, assumendoseli in prima persona, ma ha ribadito che in serie D non bisogna mollare di un millimetro, altrimenti si perdono punti e smarriscono vittorie, come a Tivoli e ieri in casa, anche attraverso una maggiore concretezza sotto porta.