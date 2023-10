Termoli 1920 sconfitto anche a Fossombrone, giallorossi ultimi assieme al Vastogirardi

TERMOLI. I Conti non tornano in casa giallorossa. Quinta sconfitta su sette partite, la quarta in trasferta su altrettanti match e ancora una volta senza segnare. Conti come il cognome del giocatore marchigiano in forza alla Forsempronese 1949 che ha realizzato il gol vittoria al 21esimo del primo tempo, permettendo alla compagine di Fossombrone, che si sta imponendo come rivelazione di questo inizio di campionato nel girone F di serie D, di conquistare i tre punti.

Il Termoli calcio 1920 esce battuto, dunque, ancora una volta e le trame di gioco non sono appare le più convincenti, avrà da lavorare molto, se non moltissimo, il trainer Alessio Martino. Ma ora è anche la classifica a preoccupare, perché solo 4 punti in sette giornate è bottino scarso: ultimi assieme al Vastogirardi.

Prendere un gol al 21esimo del primo tempo e non riuscire a raddrizzare la partita non è una spia di grande verve da parte dei calciatori di patron Flaviano Montaquila, siamo certi che in settimana si farà sentire.

