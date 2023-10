Serie D: si anticipa a sabato il match Termoli 1920-Avezzano calcio

TERMOLI. Si anticipa a sabato 28 ottobre l'incontro dell'ottava giornata di campionato in serie D (Girone F) tra Termoli 1920 e Avezzano calcio.

«Si comunica che a seguito dell'accordo tra le società Termoli Calcio 1920 e Avezzano Calcio, e il parere favorevole della Lnd, è stato disposto in data odierna l'anticipo della gara Termoli 1920-Avezzano Calcio, ottava giornata di campionato, a sabato 28 ottobre alle ore 15 allo stadio "Gino Cannarsa" e non come programmato in precedenza a domenica 29 ottobre», la nota della società giallorossa.