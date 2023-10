Allo stadio Cannarsa contro l'Avezzano calcio debutta in panchina Antonello Spagnuolo

TERMOLI. Oggi alle 15 ultimo incontro nell’ora legale del girone di andata (dal prossimo turno si giocherà alle 14.30) per il campionato di serie D, che vedrà in campo allo stadio Cannarsa, nell’anticipo del Girone F Termoli calcio 1920 e Avezzano calcio.

Incontro che arriva dopo l’esonero dell’allenatore Alessio Martino, seguito alla sconfitta di Fossombrone, contro la Forsempronese 1949.

Al di là dei risultati non lusinghieri, che hanno portato i giallorossi all’ultimo posto in classifica, assieme al Vastogirardi, sicuramente la scelta della società è stata dettata da uno spogliatoio che non era più così sereno, con un rapporto forse incrinato tra giocatori e mister, anche se non si dimentica quanto ottenuto con la salvezza in trasferta al cardiopalma dello stadio Aragona nella scorsa primavera, ai danni della Vastese.

Il debutto nel ruolo principale sulla panchina adriatica sarà dell’allenatore in seconda, Antonello Spagnuolo, supportato dal tecnico della Juniores, Leo Tanga. Situazione chiaramente d’emergenza, ma non è detto. Si valuterà la reazione della squadra e anche la capacità dello staff di risalire la china.

Il banco di prova non è semplice, i biancoverdi abruzzesi sono una franchigia ostica da affrontare, temibile in trasferta.

Ieri, con partita contro l’Avezzano anticipata a domani, i giallorossi hanno tenuto l’ultimo consueto allenamento settimanale sul sintetico del San Pietro e Paolo. La squadra si è ritrovata in via Biferno agli ordini di mister Antonello Spagnuolo che già da una settimana ha preso in mano le redini del sodalizio di patron Montaquila.

Schemi e tattica per la sfida contro gli abruzzesi che anticiperà di soli quattro giorni la sfida contro la Sambenedettese.