Il Termoli 1920 batte di rigore l'Avezzano calcio e risale la china

TERMOLI. Ritorna alla vittoria il Termoli 1920, sconfitto l’Avezzano calcio per 1-0. Risultato di misura per una squadra che ha mostrato grinta da vendere, dopo un inizio guardingo, è riuscito a portare a termine la missione allo stadio Cannarsa, conquistando i 3 punti, che mancavano dalla seconda partita di campionato (quella di oggi era un anticipo dell’ottavo turno) e sale a quota sette, iniziando a risalire la china.

È servito, dunque, lo scossone determinato con l’esonero dell’allenatore Alessio Martino (senza però voler dire che fosse tutta sua la responsabilità).

In panchina, come anticipato stamani e reso noto dalla società giallorossa nel dare la notizia dell’allontanamento del tecnico, il vice Antonello Spagnuolo, supportato da Leo Tanga, il mister della juniores.

Primi quindici minuti di gioco abbastanza piatti, poi di colpo si accende la gara.

Esposito al 16esimo si libera con un tocco magico del suo avversario, entra in area e prima di servire la palla a un compagno subisce la deviazione da parte avversaria. Un minuto dopo sono gli ospiti a farsi davvero pericolosi e al 17esimo Senesi tira forte e colpisce il palo, a Lombardo battuto.

Di nuovo abruzzesi vicini al vantaggio al 22esimo, un calcio di punizione viene indirizzato da Pietrangeli al sette, ma Lombardo toglie le ragnatele dall’incrocio dei pali e salva il risultato.

Il primo tempo finisce senza altri sussulti, sullo 0-0.

Si entra in campo e al secondo della ripresa Esposito guadagna un penalty, viene atterrato in area di rigore e Grossi trasforma, 1-0, che sarà poi il referto finale.

Il Termoli calcio appare trasformato dopo la rete, fattore psicologico evidentemente, con Esposito che sale in cattedra coi suoi numeri proverbiali e viene sostituito col tributo dei tifosi, che gli riservano una standing ovation.

Ma il match non è stato semplice, lungo il recupero, sette minuti, in cui è successo di tutto. Due espulsioni per un parapiglia in campo, Pietrangeli e Caiazza, uno per parte, e l’allenatore ospite Ferrazzoli. C’è stato persino un malore di un componente dello staff marsicano, poi l’arbitro della sezione di Matera, Marco Giordani, fischia per tre volte e manda tutti negli spogliatoi.

Galleria fotografica