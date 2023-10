Undici metri di felicità: l'emozione di Lorenzo Grossi dopo il gol decisivo al Cannarsa

TERMOLI. Torna l'entusiasmo negli ambienti del Termoli calcio, dopo la sofferta ma importante vittoria maturata ieri sul campo dello stadio Cannarsa, come impresso nei contenuti curati dall'addetto stampa giallorosso Giovanni Cannarsa.

Un Termoli tutto cuore e grinta riesce a fare bottino pieno contro l’Avezzano al Cannarsa grazie al rigore realizzato da Grossi al 49’.

Partita molto nervosa che fa segnare tre espulsi sul taccuino nella ripresa quando l’arbitro manda anzitempo negli spogliatoi il mister Ferazzoli dell’Avezzano e poi i calciatori del Termoli Caiazza e dei marsicani Pietrangeli in un finale ad alta tensione. Nel primo tempo prima il palo e poi la traversa salvano i giallorossi, ma ad inizio ripresa, si ridisegna l’assetto della squadra con le giuste motivazioni. E infatti al 49’ Esposito entra in area e viene atterrato e l’arbitro fischia subito il penalty che viene realizzato da Grossi.

Tre punti per ritrovare morale e consapevolezza per abbandonare l’ultimo posto in classifica cercando di cancellare definitivamente l’inizio di stagione con il freno a mano tirato.





Tutte le azioni salienti del match, il rigore realizzato da Grossi e tutte le emozioni vissute nell'incontro che ha segnato l'ottava giornata di campionato.

Il centrocampista dei giallorossi, autore del gol partita, Lorenzo Grossi commenta la preziosissima vittoria contro gli abruzzesi.

Tre punti che fanno morale per cercare di risalire la classifica e in vista del delicato incontro di mercoledì a San Benedetto del Tronto.

