Termoli 1920-Avezzano calcio, precisazioni sulla "guida tecnica" giallorossa

TERMOLI. In merito alla partita di sabato scorso tra Termoli 1920 e Avezzano Calcio, la società Termoli Calcio 1920 precisa che: «Antonello Spagnuolo, in qualità di dirigente della società giallorossa, è stato autorizzato nel dopo gara a rilasciare interviste agli organi di informazione per nome e per contro del Termoli Calcio 1920 e che l’allenatore in distinta era il signor Leo Tanga.

Intanto la società del patron Flaviano Montaquila è sempre attiva nella ricerca del nuovo allenatore che dovrà sostituire il mister Alessio Martino esonerato all’indomani della sconfitta di Fossombrone. Sono al momento al vaglio diversi profili».