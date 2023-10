Gian Marco Vailati arbitrerà Sambenedettese-Termoli 1920

TERMOLI. L’ Associazione Italiana Arbitri ha designato la direzione di gara per l’incontro di campionato Us Sambenedettese-Termoli 1920 valevole per la nona giornata di campionato, in programma domani, primo novembre. Arbitrerà l’incontro il signor Gian Marco Vailati di Crema, assistenti Giuseppe Dellaquila di Barletta e Giuseppe Francesco A. Magnifico di Bari.